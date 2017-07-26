Marbella Futbol Merkezi'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde neşeli bir ortamda gerçekleştirilen idmana, tüm oyuncular katıldı.

Antrenmanın başında yan sahada çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra yer değiştirerek idmanı sürdürdü. İlk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durulurken, futbolcular daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.



KIRAN KIRANA ÇİFT KALE

Siyah-beyazlı takımın çift kale maçı büyük bir mücadeleye sahne oldu.

Yeşil takım ile beyaz takım arasındaki maçta oyuncular, kazanmak için büyük bir mücadele verdi. Tolga Zengin, Ricardo Quaresma ve Pepe'nin de bulunduğu yeşil ekip, beyaz takıma üstünlük kurdu. Maçı kazanan yeşil takımın oyuncuları, galibiyet pozu verdi.







TOLGA ZENGİN'DEN ŞIK KURTARIŞLAR

Çift kale maçta kaleci Tolga Zengin, güzel kurtarışlarıyla dikkati çekti.

Tecrübeli file bekçisi, üst üste pozisyonlarda yaptığı şık kurtarışlarla gole izin vermedi. Tolga Zengin'in güzel hareketleri teknik ekibin beğenisini kazandı.



BAŞKAN ORMAN'DAN YAKIN TAKİP

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik heyet ve oyuncuları yine yalnız bırakmadı.

Yönetici Candaş Tolga Işık ile Marbella Futbol Merkezi'ne gelen Orman, antrenman öncesi teknik direktör Güneş ile bir süre sohbet etti. Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından adı milli takım teknik direktörlüğü için geçen Güneş ile Orman'ın keyifli sohbeti dikkati çekti.



İSPANYOLLARDAN PEPE'YE İLGİ

Siyah-beyazlı takımın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, kampta antrenmanlar öncesinde ve sonrasında İspanyol futbolseverlerin ilgisiyle karşılaşıyor.

İlk antrenmanda Real Madrid taraftarlarının formalarını imzalayan Pepe, bugünkü çalışmalarda ise Barcelona altyapısındaki minik oyuncuların isteğini kırmadı ve bu futbolcularla yan yana geldi.



LAS PALMAS MAÇI YARIN

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İspanya 1. Ligi ekiplerinden Las Palmas ile karşılaşacak.

Siyah-beyazlı ekibin Las Palmas ile yapacağı mücadele, TSİ 21.00'de Marbella Stadı'nda oynanacak.