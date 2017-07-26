Beşiktaş'ta neşeli antrenman
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İspanya kampında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Marbella Futbol Merkezi'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde neşeli bir ortamda gerçekleştirilen idmana, tüm oyuncular katıldı.
Antrenmanın başında yan sahada çalışan siyah-beyazlılar, daha sonra yer değiştirerek idmanı sürdürdü. İlk bölümde taktik uygulamalar üzerinde durulurken, futbolcular daha sonra yarı sahada çift kale maç yaptı.
KIRAN KIRANA ÇİFT KALE
Siyah-beyazlı takımın çift kale maçı büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Yeşil takım ile beyaz takım arasındaki maçta oyuncular, kazanmak için büyük bir mücadele verdi. Tolga Zengin, Ricardo Quaresma ve Pepe'nin de bulunduğu yeşil ekip, beyaz takıma üstünlük kurdu. Maçı kazanan yeşil takımın oyuncuları, galibiyet pozu verdi.
TOLGA ZENGİN'DEN ŞIK KURTARIŞLAR
Çift kale maçta kaleci Tolga Zengin, güzel kurtarışlarıyla dikkati çekti.
Tecrübeli file bekçisi, üst üste pozisyonlarda yaptığı şık kurtarışlarla gole izin vermedi. Tolga Zengin'in güzel hareketleri teknik ekibin beğenisini kazandı.
BAŞKAN ORMAN'DAN YAKIN TAKİP
Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik heyet ve oyuncuları yine yalnız bırakmadı.
Yönetici Candaş Tolga Işık ile Marbella Futbol Merkezi'ne gelen Orman, antrenman öncesi teknik direktör Güneş ile bir süre sohbet etti. Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından adı milli takım teknik direktörlüğü için geçen Güneş ile Orman'ın keyifli sohbeti dikkati çekti.
İSPANYOLLARDAN PEPE'YE İLGİ
Siyah-beyazlı takımın Real Madrid'den transfer ettiği Pepe, kampta antrenmanlar öncesinde ve sonrasında İspanyol futbolseverlerin ilgisiyle karşılaşıyor.
İlk antrenmanda Real Madrid taraftarlarının formalarını imzalayan Pepe, bugünkü çalışmalarda ise Barcelona altyapısındaki minik oyuncuların isteğini kırmadı ve bu futbolcularla yan yana geldi.
LAS PALMAS MAÇI YARIN
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın İspanya 1. Ligi ekiplerinden Las Palmas ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı ekibin Las Palmas ile yapacağı mücadele, TSİ 21.00'de Marbella Stadı'nda oynanacak.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:37
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''Yalı çocuğu olmayı kabul etmedi''
Toplam 3
Yorum
Roy Rogers giderken yalı çocuğuydu da şimdi mi değil?
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Matt Yaw hehe
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"Olmayacak duaya amin demektir"
Toplam 46
Yorum
Roy Rogers aynı şey GS nin başına gelmişti .2 sene şampiyon olduktan sonra hocasını TFF almıştı.aynısı BJK ye niye olmasın? Fikret biliyor mu bunları?
Beşiktaş'ta neşeli antrenman haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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