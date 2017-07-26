Beşiktaş'a sürpriz stoper

Bu isimlerden sonuncusu ise Celtic'te oynayan Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko oldu. Danimarkalı Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri Beşiktaş'ın Erik Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti.



25 yaşındaki stoperin menajerinin açıklamalarına da yer verilen haberde oyuncunun öncelikli olarak İngiltere ligini tercih edeceği ama Beşiktaş'a da gelebileceği ifade edildi.