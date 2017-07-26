Beşiktaş'a sürpriz stoper
İspanyol forvet Negredo transferinde somut adımlar atmaya çalışan siyah-beyazlıların transfer komitesi kanat ve stoper için de bir çok oyuncu ile temaslarını sürdürüyor. Beşiktaş transfer komitesi çalışmalarına devam ederken çeşitli liglerden de her gün yeni isimler ortaya atılıyor.
Bu isimlerden sonuncusu ise Celtic'te oynayan Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko oldu. Danimarkalı Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri Beşiktaş'ın Erik Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti.
25 yaşındaki stoperin menajerinin açıklamalarına da yer verilen haberde oyuncunun öncelikli olarak İngiltere ligini tercih edeceği ama Beşiktaş'a da gelebileceği ifade edildi.
- 26 Temmuz 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:48
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Fatih Terim Galatasaray'a mı gidiyor?
Toplam 44
Yorum
Cimbom kalbi seninle Inşallah gelir beyler tudordan ve bazı geçmiş hocalardan daha başarılı umarım başa geçer cim bom mun
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Yuvaya dönüyor
Toplam 19
Yorum
GS SENİN YUVAN DENAYER. DOĞRUYSA HOŞ GELDİN GS YIM İNŞALLAH DOĞRUDUR DENAYER. GEL GS SENİN YUVAN
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"Yeniden Dünya Kupası için..."
Toplam 38
Yorum
kral fatıh terime de yapmıstınız galatasaray toparlanamadı bıdaha barı senol hocaya karısmayın
Beşiktaş'a sürpriz stoper haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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