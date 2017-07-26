 Beşiktaş'a sürpriz stoper – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    'a sürpriz stoper

    Beşiktaş'a sürpriz stoper

    İspanyol forvet Negredo transferinde somut adımlar atmaya çalışan siyah-beyazlıların transfer komitesi kanat ve stoper için de bir çok oyuncu ile temaslarını sürdürüyor. transfer komitesi çalışmalarına devam ederken çeşitli liglerden de her gün yeni isimler ortaya atılıyor.

    Bu isimlerden sonuncusu ise Celtic'te oynayan Danimarkalı stoper oldu. Danimarkalı Tipsbladet ve İngiliz Daily Record gazeteleri 'ın Erik Sviatchenko için Celtic'e satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğunu iddia etti.

    25 yaşındaki stoperin menajerinin açıklamalarına da yer verilen haberde oyuncunun öncelikli olarak İngiltere ligini tercih edeceği ama Beşiktaş'a da gelebileceği ifade edildi.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:48
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