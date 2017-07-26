 Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor

    Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor

    İspanya'da kamp yapan Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını basına kapalı gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

    Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marbella Futbol Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanda, Real Valladolid karşısında forma giyen oyuncular ayak tenisi oynadı.

    Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda diğer futbolcular; pas, top kontrolü ve dar alanda kontrol pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman şut çalışması ve minik kale maçla sona erdi.

    Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını bu akşam gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.

    4. hazırlık maçını yarın oynayacak
    Siyah-beyazlı takım, 4. hazırlık maçını yarın İspanya 1. Ligi (La Liga) ekiplerinden Las Palmas ile yapacak.

    İki takım arasındaki mücadele, TSİ 21.00'de Marbella Stadı'nda oynanacak.

    İlk hazırlık maçında Fortuna Sittard ekibiyle 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Çin'de Schalke 04 ile oynadığı karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, İspanya'daki ilk hazırlık mücadelesinde ise Real Valladolid ile 2-2 berabere kaldı.

    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 15:38
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