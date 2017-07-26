 Aboubakar yeniliyor! – Fotomaç – 26 Temmuz 2017
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    26 Temmuz 2017, Çarşamba
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    yeniliyor!

    Aboubakar yeniliyor!

    Siyah-beyazlı takımın tekrar kadroya katmak için uzun uğraş verdiği konusunda yeni gelişmeler yaşandı.

    Portekiz'in Ojogo gazetesi, Kamerunlu oyuncunun Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini kabul ettiğini yazdı. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 'ın çok kısa süre içinde yeni sözleşmeye imza atacağı ileri sürüldü. 25 yaşındaki golcü, Porto ile yeni sezon öncesi çıktığı 4 hazırlık maçında 3 gol kaydetti.
    1. 26 Temmuz 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:22
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