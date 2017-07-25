 Ya Miranda ya Gomez – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Ya ya Gomez

    Ya Miranda ya Gomez

    Siyah-beyazlıların bir süre önce teklifte bulunarak beklemeye geçtiği Mangala konusunda dişli rakip çıktı.

    Juventus'un geçen sezonu Valencia'da geçiren Mangala için M.City ile temasa geçtiği bildirildi. Beşiktaş'ın da bunun üzerine alternatiflere yönelip İnter'de oynayan ve Milan'lı girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi. Başkan Orman'ın birkaç gün içinde İtalya'ya gidip iki isimden birinin kiralanması için teklif yapacağı kaydedildi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:51
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