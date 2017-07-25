 Vermaelen tamam – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    tamam

    Vermaelen tamam

    İspanya’nın Sport gazetesi, Barcelona’nın hocası Valverde’nin takımda istemediği Belçikalı stoperin Beşiktaş’la anlaştığı iddiasında bulundu.

    Marcelo'nun yerini doldurmak için birçok ismi listesinde bulunduran Beşiktaş'ta bir süre önce temas kurulan Vermaelen konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanya'nın Sport gazetesi, Barcelano'nın yeni hocası Ernesto Valverde, Belçikalı stoperi istemediği için uygun şartlarda göndereceğini yazarken o takımın da Beşiktaş olduğunu ileri sürdü. Haberde, 31 yaşındaki futbolcunun siyah-beyazlı kulüple el sıkıştığı belirtildi ve kısa süre içinde İstanbul'a gelip imza atacağı ifade edildi. Geçen sezonu da Roma'da kiralık geçiren 'in piyasa değeri 3 milyon euro civarında.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:09
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