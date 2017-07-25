Var mısın? Yok musun?
Kiralama konusunda Valencia ile el sıkışan Fikret Orman, şimdi de golcü oyuncu ve menajeri ile görüşecek. Maaş taleplerinin konuşulacağı zirvede Negredo ya çubukluyu giyecek; ya da ‘elveda’ denilecek.
DEVLER LİGİ VE PEPE FAKTÖRÜ
32 yaşındaki forvet maaş talebi ve diğer beklentilerini iletecek, siyah-beyazlı yönetim de kendi şartlarını sunacak. Zirve sonunda Negredo ya Beşiktaş formasını giyecek ya da bu transferden vazgeçilecek. Fakat gelen haberler, tecrübeli forvetin Şampiyonlar Ligi ve Pepe'nin de Beşiktaş'ı tercih etmesi gibi faktörler nedeniyle 'tamam' demesinin büyük olasılık olarak görüldüğü yönünde. Ancak yönetimin son anda bir anlaşmazlık çıkması durumunda B Planı da yok değil...
ROTA HEMEN DEĞİŞECEK
Başkan Orman'ın, masadan olumsuz kalkılması halinde hemen Meksika ekibi Tigres'e Pierre Gignac için faks yoluyla yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. Daha önce 4 milyon euro önerisi geri çevrilen Beşiktaş'ın 5.5 milyon euro verip Fransız golcüyü bitireceği kulislerde konuşuluyor.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:08
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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