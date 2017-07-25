Var mısın? Yok musun?

Kiralama konusunda Valencia ile el sıkışan Fikret Orman, şimdi de golcü oyuncu ve menajeri ile görüşecek. Maaş taleplerinin konuşulacağı zirvede Negredo ya çubukluyu giyecek; ya da ‘elveda’ denilecek.

Ve Beşiktaş artık Alvaro Negredo konusunda son düzlüğe girdi. Dün akşam takımın kamp yaptığı İspanya'da Marbella'ya gelen başkan Fikret Orman, bugün Negredo transferine son noktayı koyacak. Birkaç gün önce Valencia ile oyuncunun kiralanması konusunda el sıkışan başkan, yöneticiler Umut Güner ve Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile birlikte golcü ve menajeriyle masaya oturacak.



DEVLER LİGİ VE PEPE FAKTÖRÜ

32 yaşındaki forvet maaş talebi ve diğer beklentilerini iletecek, siyah-beyazlı yönetim de kendi şartlarını sunacak. Zirve sonunda Negredo ya Beşiktaş formasını giyecek ya da bu transferden vazgeçilecek. Fakat gelen haberler, tecrübeli forvetin Şampiyonlar Ligi ve Pepe'nin de Beşiktaş'ı tercih etmesi gibi faktörler nedeniyle 'tamam' demesinin büyük olasılık olarak görüldüğü yönünde. Ancak yönetimin son anda bir anlaşmazlık çıkması durumunda B Planı da yok değil...



ROTA HEMEN DEĞİŞECEK

Başkan Orman'ın, masadan olumsuz kalkılması halinde hemen Meksika ekibi Tigres'e Pierre Gignac için faks yoluyla yeni bir teklif yapacağı ifade edildi. Daha önce 4 milyon euro önerisi geri çevrilen Beşiktaş'ın 5.5 milyon euro verip Fransız golcüyü bitireceği kulislerde konuşuluyor.