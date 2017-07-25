 Talisca’ya okkalı ceza – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    ’ya okkalı ceza

    Talisca’ya okkalı ceza
    Yönetim, ücretine zam isteyerek takım çalışmalarına ve kampa geç katılan 'ya 150 bin euro ceza vermeyi kararlaştırdı. Konu en son Şenol Güneş ile de konuşulduktan sonra Talisca'ya ceza kesilecek. Beşiktaş kaynakları, yönetimin böylece Talisca üzerinden takıma da gözdağı vermek istediğini kaydettiler.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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