 Süper Kupa maçı 20.45’te ATV’de – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Süper Kupa maçı 20.45’te ATV’de

    Süper Kupa maçı 20.45’te ATV’de
    Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası galibi arasında oynanacak maçının başlama saati belli oldu. 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da yapılacak dev mücadele 20.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. Öte yandan maçın bilet satışı bugün başlayacak. Biletlerin fiyatı 50 TL ve 100 TL arasında.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:30
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