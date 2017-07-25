 Süper başlayacağız – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Süper başlayacağız

    Süper başlayacağız

    ve ilk hedeflerinin Süper Kupa olduğunu söyledi. : Kısa vadede ilk hedefimiz Süper Kupa'yı kazanmak. Geçen sezon kaybetmiştik, bu sezon kupayı kazanmak istiyoruz. : Lig yarışı bizim için çok önemli. Uzun ve önemli bir yarış. Devler Ligi'nde ise atmosfer çok farklı, biraz da şans lazım.

    Siyah-beyazlı ekibin İspanyol kalecisi Fabricio, ilk hedeflerinin Süper Kupa olduğunu söyledi. İstanbul'da her gün çift antrenman yaptıklarını belirten , "Fiziksel kondisyona yönelik çalışmalar yaptık. Kısa vadede ilk hedef Süper Kupa maçı olacak. Çin'de çok önemli deneyim yaşadık. Hazır hale gelmemiz gerekiyor. Şu anda sıkı şekilde Süper Kupa'ya hazırlanıyoruz. Geçen sezon kaybetmiştik, bu sezon mutlaka almayı istiyoruz" diye konuştu.

    ADIM ADIM GİDECEĞİZ
    Devler Ligi'nde de iddialı olduklarını vurgulayan İspanyol kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grubu mutlaka geçmek istiyoruz. Geçen sezon canımız çok yandı. Dinamo Kiev maçı bize saplanmış çivi gibiydi. Adım adım gittiğinizde hem prestij kazanıyorsunuz hem kulüp finansal açından kazanç sağlıyor. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."

    'ın Alman futbolcusu Andreas Beck ise İstanbul'da yoğun iki hafta geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: Çok yoğun antrenmanlar yaptık. Şu anda zinde durumdayız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Geride kalan iki sezonda kulüp hem saha içinde hem saha dışında adım adım ileriye gitti. Şimdi tekrar ileriye doğru bir adım atmak istiyoruz. Özellikle Avrupa'da büyük adım atmak istiyoruz" dedi.

    PEPE KATKI SAĞLAYACAK
    Taraftarları sevindirmek istediklerini belirten ve bunun için ilk yolun TFF Süper Kupa olduğuna dikkati çeken , sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli yarış lig yarışı. Çok önemli ve uzun bir yarış. Şampiyonlar Ligi'nde iç saha avantajlarımız var. Şampiyonlar Ligi'nde şansın yanınızda olması, atmosfer çok önemli. Bu organizasyonda ilerlemek bizim için çok önemli. Pepe de bu sezon bize çok katkı sağlayacak."

    HERKES ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR
    İspanya'da hazırlıklarını sürdüren 'ın iki yıldızı ve iddialı mesajlar verdi. Fabri, "Geçen sezon tüm oyuncular elini taşın altına soktu. Bu sezon da bunu geliştirmek istiyoruz" derken, Beck ise, "Herkes çok sıkı bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:03
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