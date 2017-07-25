Süper başlayacağız
Fabri ve Beck ilk hedeflerinin Süper Kupa olduğunu söyledi. Fabri: Kısa vadede ilk hedefimiz Süper Kupa'yı kazanmak. Geçen sezon kaybetmiştik, bu sezon kupayı kazanmak istiyoruz. Beck: Lig yarışı bizim için çok önemli. Uzun ve önemli bir yarış. Devler Ligi'nde ise atmosfer çok farklı, biraz da şans lazım.
ADIM ADIM GİDECEĞİZ
Devler Ligi'nde de iddialı olduklarını vurgulayan İspanyol kaleci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Grubu mutlaka geçmek istiyoruz. Geçen sezon canımız çok yandı. Dinamo Kiev maçı bize saplanmış çivi gibiydi. Adım adım gittiğinizde hem prestij kazanıyorsunuz hem kulüp finansal açından kazanç sağlıyor. Bu sezon bunu başarmak istiyoruz."
Beşiktaş'ın Alman futbolcusu Andreas Beck ise İstanbul'da yoğun iki hafta geçirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi: Çok yoğun antrenmanlar yaptık. Şu anda zinde durumdayız. Herkesin yüzünde bir gülümseme var. Geride kalan iki sezonda kulüp hem saha içinde hem saha dışında adım adım ileriye gitti. Şimdi tekrar ileriye doğru bir adım atmak istiyoruz. Özellikle Avrupa'da büyük adım atmak istiyoruz" dedi.
PEPE KATKI SAĞLAYACAK
Taraftarları sevindirmek istediklerini belirten ve bunun için ilk yolun TFF Süper Kupa olduğuna dikkati çeken Beck, sözlerini şöyle sürdürdü: "En önemli yarış lig yarışı. Çok önemli ve uzun bir yarış. Şampiyonlar Ligi'nde iç saha avantajlarımız var. Şampiyonlar Ligi'nde şansın yanınızda olması, atmosfer çok önemli. Bu organizasyonda ilerlemek bizim için çok önemli. Pepe de bu sezon bize çok katkı sağlayacak."
HERKES ÇOK SIKI ÇALIŞIYOR
İspanya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın iki yıldızı Fabri ve Beck iddialı mesajlar verdi. Fabri, "Geçen sezon tüm oyuncular elini taşın altına soktu. Bu sezon da bunu geliştirmek istiyoruz" derken, Beck ise, "Herkes çok sıkı bir şekilde çalışıyor" ifadesini kullandı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:03
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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