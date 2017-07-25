 Son Kartal Orkan – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Son Kartal Orkan

    Son Kartal Orkan

    , Gaziantepli kanat oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirip 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu bugün İspanya kampına katılacak.

    bir süre önce anlaşmaya vardığı Gaziantepsporlu Orkan Çınar'ı da renklerine bağladı. Dün KAP'a oyuncuyla ve kulübüyle anlaşmaya varıldığını bildiren siyah- beyazlı kulüp 21 yaşındaki kanat oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirdi.

    Şampiyon Beşiktaş'ın bu transfer için Gaziantep'e 450 bin euro, genç futbolcuya ise yıllık 500 bin euro verileceği ifade edildi. Orkan'ın bugün İspanya kampına katılması bekleniyor. Genç oyuncu, Beşiktaş gibi bir takımda kalıcı olmanın önemli olduğunu belirterek "Çok çalışarak bu formanın hakkını vereceğim" ifadelerini kullandı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:22
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