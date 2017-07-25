Son Kartal Orkan
Beşiktaş, Gaziantepli kanat oyuncusunu sağlık kontrolünden geçirip 5 yıllık sözleşme imzaladı. 21 yaşındaki futbolcu bugün İspanya kampına katılacak.
Şampiyon Beşiktaş'ın bu transfer için Gaziantep'e 450 bin euro, genç futbolcuya ise yıllık 500 bin euro verileceği ifade edildi. Orkan'ın bugün İspanya kampına katılması bekleniyor. Genç oyuncu, Beşiktaş gibi bir takımda kalıcı olmanın önemli olduğunu belirterek "Çok çalışarak bu formanın hakkını vereceğim" ifadelerini kullandı.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:22
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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