 Rakip R.Valladolid – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
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    Rakip R.

    Rakip R.Valladolid
    İspanya'da 3 hazırlık maçına çıkacak olan , ilk sınavını bugün önünde verecek. Marbella Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak mücadele D-SMART Spor'dan yayınlanacak. Kartal'ın 2. maçı perşembe günü Las Palmas, son maçını da pazar günü Betis ile.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:28
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