 Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı! – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!

    Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!

    Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın yakın arkadaşı Filipa, sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması yaktığı görüntüyü paylaşınca sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.

    Fenerbahçe formasını eldiven takarak tutan Filipa, "Sadece eldivenlerle" yazdıktan sonra Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını daha paylaştı. Filipa'nın bu paylaşımına bazı Beşiktaşlı taraftarların da tepki verdiği görüldü.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 19:37
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