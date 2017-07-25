Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın yıldızı Ricardo Quaresma’nın yakın arkadaşı Filipa, sosyal medya hesabından Fenerbahçe forması yaktığı görüntüyü paylaşınca sarı lacivertli taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
Fenerbahçe formasını eldiven takarak tutan Filipa, "Sadece eldivenlerle" yazdıktan sonra Beşiktaş forması giydiği bir fotoğrafını daha paylaştı. Filipa'nın bu paylaşımına bazı Beşiktaşlı taraftarların da tepki verdiği görüldü.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 19:37
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 7
Yorum
TürkFB Elin yabancılarına bu primi veren maalesef bizim insanımız.Karşı takıma saygı duymak çokmu zor?
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
Ihtiyar kurt ÇÜRÜK ELMA.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 2
Yorum
OsSyFB Ne bekliyordunuz dakka bir gol bir... Her sene takımı kanat manyağı yapan yönetim neden ilk hamlesini en önemli bölgesine yapmaz?
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