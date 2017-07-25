Quaresma kampa katıldı
Sezon hazırlıklarına İspanya'da devam eden Beşiktaş bu sabah yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti.
Kampa 2 gün geç katılan Ricardo Quaresma'nın da yer aldığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, şut çalışması ve minik kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ ile saat 21.00'de oynayacağı Real Valladolid hazırlık maçı ile devam edecek.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 14:46
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Hoşgeldin Burak
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CDTRF Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye nin yerli en iyi golcüsü kalitesini kanıtlamış Burak Yılmaz yuvana hoşgeldin.
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
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zago su dünyanin, insanligin, toplulugun, ahlakin, kültürlerin bittigi bir kaniti daha.
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Talisca’ya okkalı ceza
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44istanbul Negredo boyuna göre cok hizli bir oyuncu. Hem vücudunu cok iyi kullaniyor, defans oyunculari kolay kolay dengesini bozamiyor. Sut teknigi Abubakra on ceker. Abubakar 10 kez pozisyona girecek 2 gol atacak. Negredo daha iyi kullanir diye dünüyorum. Abubakar bütün sezon 12 gol mi ne atti. Negredo en az 20 atar. Cenkin 20 attigi yerde hatta en az 25-30 atar!
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