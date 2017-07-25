Quaresma kampa katıldı

Kampa 2 gün geç katılan Ricardo Quaresma'nın da yer aldığı idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması ve dar alanda kontrol pas çalışması yapıldı. İdman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, şut çalışması ve minik kale maç ile sona erdi.



Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ ile saat 21.00'de oynayacağı Real Valladolid hazırlık maçı ile devam edecek.