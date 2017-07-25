Orkan Çınar’a Şampiyonlar Ligi şoku
Beşiktaş’ın transferini dün açıkladığı genç oyuncu Orkan Çınar, Şampiyonlar Ligi’nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacak.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 15:59
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
Toplam 13
Yorum
Enda Kesinlikle, sadece Afrika da binlerce insan açlık sebebi ile ölüyor, ortadoğu herkesin malumu ve daha niceleri..Şu kaçıklığa bak...
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Fenerbahçe, Milan'ın ilk teklifini reddetti
Toplam 13
Yorum
umut teklif yokki satılsın rahat olun)) bu beceriksiz yönetim varken bizde kimse gitmez
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Flaş!.. PSG Neymar transferini bitirdi
Toplam 13
Yorum
Sinan İnsanlar aç aç !!!
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