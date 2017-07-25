 Orkan Çınar’a Şampiyonlar Ligi şoku – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Orkan Çınar’a Şampiyonlar Ligi şoku

    Orkan Çınar’a Şampiyonlar Ligi şoku

    Beşiktaş’ın transferini dün açıkladığı genç oyuncu Orkan Çınar, Şampiyonlar Ligi’nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacak.

    Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu Orkan Çınar'ın altyapısını Almanya'da aldığı için Şampiyonlar Ligi'nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacağı öğrenildi. Türkiye'de 2 buçuk sezondur oynayan genç oyuncu, yerli statüsüne geçebilmesi için 3 sezon Türkiye'de oynamış olması gerekiyor. Orkan Çınar, Ocak 2018'den sonra yerli oyuncu sayılabilecek.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 15:59
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