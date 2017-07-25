 Ökten’e anma töreni – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Ökten’e anma töreni

    Ökten’e anma töreni
    Beşiktaş'ın eski yöneticisi vefatının 30. yılında mezarı başındı anıldı. Kuzguncuk'taki Nakkaştepe Mezarı başında yapılan anma törenine, Ökten'in ailesi ve yakınları katıldı. Törene, Başkan Fikret Orman İspanya'da olması sebebiyle çiçek gönderdi. Ökten, Seba döneminde görev yapmıştı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:29
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