Kartal vites yükseltti

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da yaptığı çift idmanla sürdürdü.

İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, yoğun tempoda çalışırken akşam antrenmanında siyah-beyazlılar, kondisyon hareketlerinin ardından taktik ve top kapma çalıştı. İzinli Q7 idmana katılmazken, Caner ve Talisca frikik çalışması yaptı. Çalışmayı İspanya'ya giden Başkan Fikret Orman da saha kenarından takip etti.