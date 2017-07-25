 Kartal vites yükseltti – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Kartal vites yükseltti

    Kartal vites yükseltti

    , yeni sezon hazırlıklarını İspanya'da yaptığı çift idmanla sürdürdü.

    İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, yoğun tempoda çalışırken akşam antrenmanında siyah-beyazlılar, kondisyon hareketlerinin ardından taktik ve top kapma çalıştı. İzinli Q7 idmana katılmazken, Caner ve Talisca frikik çalışması yaptı. Çalışmayı İspanya'ya giden Başkan Fikret Orman da saha kenarından takip etti.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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