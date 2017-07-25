 Futbol Prof'u – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Futbol Prof'u

    Futbol Prof'u

    Takıma yeni katılan , sanki 40 yıllık Beşiktaşlı. Portekizli, lider tavırları ve neşesiyle oyuncuların sempatisini kazandı. Saha içi ve dışındaki profesyonelliği takdir topladı.

    Kartal'ın Real Madrid'den süper transferi 'nin takıma katılmasıyla siyah-beyazlıların havası hemen değişti. Daha çıktığı ilk idmanda arkadaşlarıyla tanışıp iyi ilişkiler kuran Portekizli futbolcu, siyah-beyazlıların sempatisini kazandı. Gerçek bir profesyonel olduğunu 2 gündür antrenmanlarda gösteren tecrübeli stoper izinden dönmesine rağmen fit vücuduyla da dikkat çekti. Tabiri caizse 'zımba' gibi yapısıyla eksiği olmadığı izlenimi verdi. Beşiktaşlı futbolcular da Pepe için kendi aralarında yaptıkları konuşmalarda "Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp ardından buraya geldi. Çok mütevazı ve sıcak kanlı. Tam bir takım oyuncusu" yorumunda bulundular.

    TEKNİK HEYET GÜVENİYOR
    Çalışmalardaki hırsı ve çevresindekileri yönlendirmesiyle lider özelliğini ön plana çıkaran 34 yaşındaki futbolcu ilk idman öncesi " Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans, bu şansı bana tanıdığınız ve beni aranıza kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim. En önemlisi burada iyi karşılanmamdı. Beşiktaş için çok sıkı çalışacağım" sözleriyle de teknik heyete güvence vermişti.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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