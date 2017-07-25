Futbol Prof'u
Takıma yeni katılan Pepe, sanki 40 yıllık Beşiktaşlı. Portekizli, lider tavırları ve neşesiyle oyuncuların sempatisini kazandı. Saha içi ve dışındaki profesyonelliği takdir topladı.
TEKNİK HEYET GÜVENİYOR
Çalışmalardaki hırsı ve çevresindekileri yönlendirmesiyle lider özelliğini ön plana çıkaran 34 yaşındaki futbolcu ilk idman öncesi " Beşiktaş'ta olmak benim için bir şans, bu şansı bana tanıdığınız ve beni aranıza kabul ettiğiniz için herkese teşekkür ederim. En önemlisi burada iyi karşılanmamdı. Beşiktaş için çok sıkı çalışacağım" sözleriyle de teknik heyete güvence vermişti.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
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Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 6
Yorum
uA cahil arkadaşlara duyurudur siyah ve beyaz da bir renk dir ayrıca o laf öyle değil erkek adam kanatlı takım tutmaz
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Dame N’Doye’un lakabı “Baba”
Toplam 2
Yorum
tsli abi druca baba ndoye dede amca dayı enişte işte trabzonspor
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Yeni transfer Fabian Castillo
Toplam 4
Yorum
hop yavaş geçensene bekleneni veremedi diyene cevap kastillo olmasaidi küme düşerdik bilmiyen yazmasın lan
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