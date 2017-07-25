 Fikret Orman: Aboubakar konusu kapanmadı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    : Aboubakar konusu kapanmadı

    Fikret Orman: Aboubakar konusu kapanmadı

    Başkanı , transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar, Marcelo ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.

    Başkanı , transferlerle ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.

    Alvaro Negredo için konuşan Orman, "Alternatiflerimizden bir tanesi Negredo, olabilir, ama ilgilendiğimiz başka oyuncular da var. Bizim açımızdan transferi yapmak değil, doğru transferi doğru fiyata yapmak önemli. Taraftar baskı yapıyor haklıdır ama taraftar baskı yapıyor diye fazla para veremem" ifadelerini kullandı.

    Lyon'a giden Marcelo için de yorum yapan Beşiktaş başkanı, "Kapımız Marcelo'ya her zaman açık. Allah yolunu açık etsin, canımızdan bir parça. Bir stoper daha düşünüyorum" dedi.

    "LENS ÖNCELİK DEĞİL, ABOUBAKAR KONUSU KAPANMADI"

    Jeremain Lens'in transferi ile ilgili de görüşleri sorulan idareci, "Lens iyi bir oyuncu, fena bir oyuncu değil ama önceliğimizde değil" derken, Aboubakar konusunda da, "Lorient Aboubakar'ın hakkının %60'ına sahip. Porto da para almayacaksam ben oynatım diyor. Onlar anlaşamadı. Tamamen kapanmış değil" bilgisini paylaştı.

    Fikret Orman öte yandan 2-3 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:15
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