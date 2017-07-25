Fikret Orman: Aboubakar konusu kapanmadı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Fikret Orman, Negredo, Lens, Aboubakar, Marcelo ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transferlerle ilgili NTV Spor'a açıklamalarda bulundu.
Alvaro Negredo için konuşan Orman, "Alternatiflerimizden bir tanesi Negredo, olabilir, ama ilgilendiğimiz başka oyuncular da var. Bizim açımızdan transferi yapmak değil, doğru transferi doğru fiyata yapmak önemli. Taraftar baskı yapıyor haklıdır ama taraftar baskı yapıyor diye fazla para veremem" ifadelerini kullandı.
Lyon'a giden Marcelo için de yorum yapan Beşiktaş başkanı, "Kapımız Marcelo'ya her zaman açık. Allah yolunu açık etsin, canımızdan bir parça. Bir stoper daha düşünüyorum" dedi.
"LENS ÖNCELİK DEĞİL, ABOUBAKAR KONUSU KAPANMADI"
Jeremain Lens'in transferi ile ilgili de görüşleri sorulan idareci, "Lens iyi bir oyuncu, fena bir oyuncu değil ama önceliğimizde değil" derken, Aboubakar konusunda da, "Lorient Aboubakar'ın hakkının %60'ına sahip. Porto da para almayacaksam ben oynatım diyor. Onlar anlaşamadı. Tamamen kapanmış değil" bilgisini paylaştı.
Fikret Orman öte yandan 2-3 transfer daha yapacaklarını sözlerine ekledi.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 00:15
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Quaresma'nın arkadaşı forma yaktı!
Toplam 24
Yorum
fvb fenerbahçeyi küçük düşürmek için bir hakaretdir bu ama kendilerini küçük düşürdüler
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Onur: Maçlar ölçü değil
Toplam 2
Yorum
Trabzonsporlu Hazırlık maçlarında alına skorlar tabiki önemli değil. Önemi olan şey Trabzonsporun çok güçsüz bir kadrosunun olduğu.
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Fenerbahçe'de Van Persie şoku
Toplam 38
Yorum
mehmet Ligimiz kalitel bir lig değil kesinlikle. bize gelen oyuncular ya yaşlı ya da orta düzey topçular. Üst düzey oyuncular birkaç taneyi geçmez.
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