 Cueva mı geliyor? – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    Cueva mı geliyor?

    Cueva mı geliyor?
    Emre Mor'un da menajerliğini yapan Muzzi Özcan, adı Beşiktaş'la anılan Cueva için önceki geçen twitter'dan " hazır ol" tweeti atınca 'Oyuncu Beşiktaş'a mı geliyor yorumları' yapıldı. Peru basını da geçtiğimiz günlerde "Cueva salı günü (bugün) İstanbul'da olacak" iddiasında bulunmuştu.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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