Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı

Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, genel koordinatör Levent Çifter ile kulüp üyelerinin yanı sıra Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

Cenk Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.