 Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    'ta anıldı

    Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı

    Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi , vefatının 17. yıl dönümünde anıldı.

    'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ve Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, genel koordinatör Levent Çifter ile kulüp üyelerinin yanı sıra Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

    Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

    Cenk Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.

    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:45
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