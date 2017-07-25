Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı
Beşiktaş Kulübünün eski yönetim kurulu üyesi Cenk Koray, vefatının 17. yıl dönümünde anıldı.
Cenk Koray'ın Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleştirilen ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çiçek gönderdiği anma törenine, genel koordinatör Levent Çifter ile kulüp üyelerinin yanı sıra Koray'ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.
Cenk Koray, 2000 yılında geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetmişti.
- 25 Temmuz 2017, Salı
- Güncelleme: 13:45
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Fenerbahçe Cagliari ile karşılaşacak
Toplam 2
Yorum
SNT birde forvet olsaydı artık
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Fatih Terim'den Rüştü Reçber'e cevap
Toplam 50
Yorum
01 TÜRK MİLLİ TAKIMINI TÜRK MİLLETİNDEN SOĞUTAN BÜTÜN MİLLETİN NEFRET ETTİĞİ BU ZAAT HALA KABADAYICILIK YAPMAYA ÇALIŞIYOR NEREDE YETKİLİLER
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Cueva mı geliyor?
Toplam 2
Yorum
advers Cueva'nın geleceği falan yok Peru Basını kendi kendine gelin güvey oluyor . Üstelik Cuevanın kalitesi Fenerde bile oynamaya yetmez !
Beşiktaş'ta Cenk Koray anıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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