Beşiktaş düellodan kaçamadı

Beşiktaş, İspanya'daki ilk hazırlık maçında bu ülke temsilcisi Real Valladolid önüne çıktı.

Siyah-beyazlı takımın, İspanya 2. Lig ekibine karşı mücadele verdiği müsabakanın kadrosunda, yeni transferlerden Pepe yer almadı.

Kamp çalışmalarına geç başlayan Ricardo Quaresma ve bugün kadroya dahil olan Orkan Çınar'ın yanı sıra Atiba Hutchinson ile Ryan Babel de hazırlık maçında şans bulamadı.

Kamp çalışmalarına geç katılan isimlerden Anderson Talisca ise ilk kez bir hazırlık maçında şans buldu ve 11'de sahaya çıktı.

Yeni sezon öncesi tüm oyuncuların durumunu görmeyi amaçlayan teknik direktör Şenol Güneş, Schalke 04 karşılaşmasına göre farklı bir kadroyu sahaya sürdü.

Beşiktaş'ta Fabricio kalede görev yaptı. Savunma dörtlüsü Andreas Beck, Matej Mitrovic, Atınç Nukan ve Adriano Correia'dan oluşurken, defansın önünde Necip Uysal ile Tolgay Arslan görev aldı. Orta sahada Aras Özbiliz, Talisca ve Caner Erkin'in şans bulduğu Beşiktaş'ta forvet hattında Mustafa Pektemek oynadı.







İlk yarıda tek gol Mata'dan

İspanya'nın Marbella şehrinde oynanan maçta Valladolid 4. dakikada Jaime Mata'nın golüyle öne geçti. Topla oynama oranlarında rakibine üstünlük kuran siyah-beyazlılar, defansta zaaflar yaşadı ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı.

Pektemek kalecinin hatasını affetmedi

Siyah-beyazlılar, 55. dakikada Mustafa Pektemek'le skoru eşitledi. Caner'in sol kanattan ortasında kaleci topu elinden kaçırınca Mustafa Pektemek boş kaleye topu topu yolladı.



Oğuzhan Özyakup ağları havalandırdı

İkinci yarıda oyuna dahil olan Oğuzhan Özyakup 77. dakikada Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü attı. Kaptan Oğuzhan, ceza sahası sağ çaprazından yerden plase bir vuruşla fileleri havalandırdı.

Fabri çaresiz kaldı

Maçta son sözü Miguel Mari Sanchez söyledi. 80. dakikada şık bir plase golü atan İspanyol futbolcu skoru belirleyen golü attı: 2-2.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Beşiktaş Real Valladolid'le 2-2 berabere kaldı.







- Kadroda bulunmayanlar salonda çalıştı

Beşiktaş'ta kadroda yer almayan Quaresma, Pepe, Hutchinson, Babel ve kaleciler Tolga Zengin ile Denys Boyko, karşılaşma öncesinde salonda çalıştı.

Transferinin ardından bu sabah İspanya kampına katılan Orkan Çınar da salonda çalışan oyuncular arasında yer aldı.

Hazırlık maçının kadrosunda bulunmayan oyuncular mücadeleyi tribünden takip etti.

- Orman ve yöneticiler maçı izledi

Karşılaşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, yöneticiler Umut Güner, Candaş Tolga Işık ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu da izledi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar, maç öncesi Orman ve yöneticilerle bir süre sohbet etti.