 Atınç’a sürpriz pasta – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Temmuz 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Atınç’a sürpriz pasta

    Atınç’a sürpriz pasta

    Kara Kartal, İspanya kampına dün çift idmanla devam etti.

    Sabah idmanında futbolcular kuvvet çalışması yaptı. Öğleden sonra ise Beşiktaş'ta sürpriz bir kutlama vardı. 20 Temmuz doğumlu olan 'ın doğum günü, takım o tarihte izinli olduğu için kutlanamamıştı. Atınç için dün öğleden sonra pasta kesildi, kutlama yapıldı.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Atınç’a sürpriz pasta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.