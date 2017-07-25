 Ajax, babel’e yoklama çekti – Fotomaç – 25 Temmuz 2017
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    25 Temmuz 2017, Salı
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    , babel’e yoklama çekti

    Ajax, babel’e yoklama çekti
    'a geçen sezonun devre arasında gelen ve futboluyla büyük beğeni toplayan , Avrupa takımlarının tekrar radarına girdi. Hollandalı futbolcu için eski takımı 'ın siyah-beyazlı kulübe teklif sunmaya hazırlandığı belirtildi. Hollanda ekibinin bu transfer için menajerleri devreye soktuğu ve fiyat aldığı kaydedildi.
    1. 25 Temmuz 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:44
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