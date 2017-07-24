 ‘Potansiyelini biliyorum’ – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ‘Potansiyelini biliyorum’

    ‘Potansiyelini biliyorum’
    Porto'nun yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao, Chivas ile oynanan son hazırlık maçında 1 gol atan 'ın çalışmasından memnun olduğunu vurgulayarak, "Aboubakar iyi niyetli ve gayretli çalışıyor. Onun potansiyelini biliyorum ve bunu daha da fazla ortaya koymasını istiyorum. Kararım bu yönde" dedi. Fikret Orman, Aboubakar için "Hala listemizde ama artık birinci tercihimiz değil" demişti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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