 ''Pepe’ye eküri şart'' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''Pepe’ye eküri şart''

    ''Pepe’ye eküri şart''
    Siyah-beyazlı takımın eski sportif direktörü , transferde önceliğin stopere verilmesi gerektiğini söyledi. "Marcelo'nun satışı ile stoperde eksiklik hep konuşuluyor. Pepe'nin de iyi performans vermesi için yanındaki oyuncu önemli" diyen Özen, Negredo'nun ise gelirse forvette başarılı olacağını kaydetti.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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