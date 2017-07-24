Pepe geldi Quaresma yok

İspanya'nın Marbella kentinde kamp yapan siyah-beyazlı ekip, yoğun tempoda çalışıyor.

Marbella Futbol Merkezi'ndeki akşam antrenmanında siyah-beyazlılar, kondisyon hareketlerinin ardından taktik ve top kapma çalışması yaptı. Taktik idmanda teknik direktör Şenol Güneş, topa sahip olan takımdaki oyunculardan meşin yuvarlağı hızlı bir şekilde kullanmalarını, diğer ekipten de alanı kapatmalarını istedi.

Beşiktaşlı oyuncular bu çalışmanın ardından iki gruba ayrıldı. Hücum ve orta saha oyuncuları şut ve kanat organizasyonlarında gol çalışması yaparken, savunmadaki isimler taktik programı sürdürdü.

- Babel ve Hutchinson takımla çalıştı

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen Ryan Babel ve Atiba Hutchinson takımla çalıştı.

Gribal enfeksiyondan dolayı iki antrenmanda bulunamayan Babel ve Hutchinson, akşamki idmanda yer aldı.

Yeni sezon hazırlıklarının büyük bölümünde izinli olan ve İspanya'da siyah-beyazlı ekibe dahil olan Pepe, takım çalışmasına katıldı.

- Talisca ve Caner frikik çalıştı

Futbolculardan Anderson Talisca ile Caner Erkin, takım antrenmanı bittikten sonra bir süre daha çalıştı.

Diğer oyuncuların kenarda dinlediği sırada bu iki isim, Denys Boyko ve Utku Yuvakuran'ın koruduğu kaleye serbest vuruş kullandı.

Çalışmayı izleyen İspanyol futbolseverlerden bazıları, Pepe ve Adriano Correia'dan imza aldı.

- Quaresma yine yok

Beşiktaş'ta henüz kadroya dahil olmayan Ricardo Quaresma yine çalışmada yer almadı.

Dün takıma katılması gereken Portekizli oyuncunun, bundan dolayı ceza alabileceği belirtildi.

Quaresma'nın, bu gece takıma katılacağı aktarıldı.

Bu arada, Beşiktaş'ın yeni transferi Orkan Çınar'ın da yarın kadroya dahil olması bekleniyor.

- Orman İspanya'ya geldi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, İspanya'ya geldi.

Orman ve yöneticiler Umut Güner, Candaş Tolga Işık ile Şafak Mahmutyazıcıoğlu, siyah-beyazlı ekibin antrenmanını bir süre takip etti.

- Üçüncü hazırlık maçını yarın yapacak

Siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıkları kapsamında üçüncü hazırlık maçını yarın yapacak.

Beşiktaş, TSİ 21.00'de İspanya temsilcisi Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda karşı karşıya gelecek.