Orkan da tamam
Gaziantepspor’un 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından İspanya’daki kampa katılacağı belirtildi.
LENS İÇİN FİYAT SORULDU
Yönetimin, Jeremain Lens için de Sunderland ile yeniden görüşüp, hem kiralık hem de bonservis konusunda şartları sorduğu bildirildi. İngiliz ekibinden gelecek yanıta göre Hollandalı oyuncu için harekete geçilecek. Alternatif isimler içinse girişimler devam ediyor. Stoper konusunda ise fiyatların düşmesi bekleniyor. İnter'li Miranda'nın ismi öne çıkarken, Manchester City'li Mangala içinse kulübünden haber bekleniyor.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:39
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
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