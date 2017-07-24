Orkan da tamam

Gaziantepspor’un 21 yaşındaki kanat oyuncusunun sağlık kontrolünün ardından İspanya’daki kampa katılacağı belirtildi.

Beşiktaş, Gaziantepspor'un genç yıldızı Orkan Çınar'ı da renklerine bağlamak üzere... Uzun süredir gündemde olan Çınar'ın İstanbul'da siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede, anlaşma sağlandığı bildirildi. 21 yaşındaki oyuncunun, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, İspanya kampına katılacağı belirtiliyor. Orkan, geçtiğimiz sezon Gaziantepspor ile 15 maça çıkarken, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. Beşiktaş'ın Orkan'a karşılık Gaziantepspor'a 1 milyon euro civarında bonservis bedeli ödeyeceği iddia edildi.



LENS İÇİN FİYAT SORULDU

Yönetimin, Jeremain Lens için de Sunderland ile yeniden görüşüp, hem kiralık hem de bonservis konusunda şartları sorduğu bildirildi. İngiliz ekibinden gelecek yanıta göre Hollandalı oyuncu için harekete geçilecek. Alternatif isimler içinse girişimler devam ediyor. Stoper konusunda ise fiyatların düşmesi bekleniyor. İnter'li Miranda'nın ismi öne çıkarken, Manchester City'li Mangala içinse kulübünden haber bekleniyor.