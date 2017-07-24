 Kartal, İspanya'da – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Kartal, İspanya'da

    Kartal, İspanya'da

    Siyah-beyazlı ekibin Marbella kampı başladı

    , yeni sezon hazırlık çalışmaları kapsamında İspanya'ya gitti. Marbella şehrinde 8 gün kamp yapacak olan siyah-beyazlı takam, bu süreçte 3 hazırlık maçı oynayacak. İlk sınav yarın akşam La Ligi ekiplerinden Real Valladolid ile... Karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Teknik direktör Şenol Güneş, İspanya'da oynanacak karşılaşmalarda yeni sezonun ilk 11'ini şekillendirecek. Kartal, 27 Temmuz'da Las Palmas, 30 Temmuz'da ise Real Betis'le iki maç daha oynadıktan sonra kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

    İLK İDMANI YAPTI
    Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular ayaklarının tozuyla Marbella'da ilk çalışmasını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma, koşu ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.

    YOLCULUK 5.5 SAAT SÜRDÜ
    Yorucu Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah- beyazlılar, İspanya'daki kamp yerine de 5.5 saatte ulaşabildi. Sabiha Gökçen'den Beşiktaş armalı uçakla saat 12.00'de havalanan kafile, 4.5 saatlik uçuşun ardından Malaga'ya indi. Buradan 1 saati aşkın otobüs yolculuğuyla Marbella'ya geçildi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:01
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