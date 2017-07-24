Kartal, İspanya'da
Siyah-beyazlı ekibin Marbella kampı başladı
İLK İDMANI YAPTI
Öte yandan siyah-beyazlı futbolcular ayaklarının tozuyla Marbella'da ilk çalışmasını dün akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda ısınma, koşu ve kondisyon çalışmaları gerçekleştirildi.
YOLCULUK 5.5 SAAT SÜRDÜ
Yorucu Çin seyahatinin ardından 3 gün izin yapan siyah- beyazlılar, İspanya'daki kamp yerine de 5.5 saatte ulaşabildi. Sabiha Gökçen'den Beşiktaş armalı uçakla saat 12.00'de havalanan kafile, 4.5 saatlik uçuşun ardından Malaga'ya indi. Buradan 1 saati aşkın otobüs yolculuğuyla Marbella'ya geçildi.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:01
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Kartal, İspanya'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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