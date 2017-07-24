 'Hayranım' demedim – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    'Hayranım' demedim

    'Hayranım' demedim
    Beşiktaş Genel Sekreteri , bir röportajda F.Bahçe ve G.Saray için 'Hayranım' şeklinde bir ifade kullanmadığını açıkladı. Ürkmezgil, "Hayranım kelimesini asla kullanmadım. Ancak eziklik doğru. Beşiktaşlı olarak, F.Bahçe ve G.Saray'ın şampiyonlukları sonrası üzülmüyor muyduk?" diye konuştu.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:04
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