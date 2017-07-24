 ''En iyisi gelecek'' – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    ''En iyisi gelecek''

    ''En iyisi gelecek''

    İkinci başkan , Milaslı Beşiktaşlıların organize ettiği şampiyonluk kutlamasına katıldı.

    Çebi, geceyi tertip edenlere teşekkür ederek, "Bu kulüp sayesinde eğleniyoruz. Bir gün şampiyon olmasak da yine bir araya gelip birbirimize sarılacağız" dedi. Çebi, taraftarların 'forvet' sorularına ise, "Gönlünüz rahat olsun. En iyi golcüyü alacağız. Gelen isim herkesi memnun edecek" yanıtını verdi.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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