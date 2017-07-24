Cueva için teklif bekliyor

Brezilya basınından Istoe, Beşiktaş'ın bir temsilcisini Christian Cueva için Brezilya'ya gönderdiğini yazdı.

Haberde Sao Paulo'lu yöneticilerle bir görüşme olduğu ve olumlu geçtiği belirtilirken, Sao Paulo'nun beklediği resmi teklifin ise hala gelmediği iddia edildi. Perulu oyuncuya daha önce de ülkesindeki bir gazete Beşiktaş forması giydirmişti. Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Cueva, Sao Paulo formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.