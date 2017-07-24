 Cueva için teklif bekliyor – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Temmuz 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cueva için teklif bekliyor

    Cueva için teklif bekliyor

    Brezilya basınından Istoe, Beşiktaş'ın bir temsilcisini için Brezilya'ya gönderdiğini yazdı.

    Haberde Sao Paulo'lu yöneticilerle bir görüşme olduğu ve olumlu geçtiği belirtilirken, Sao Paulo'nun beklediği resmi teklifin ise hala gelmediği iddia edildi. Perulu oyuncuya daha önce de ülkesindeki bir gazete Beşiktaş forması giydirmişti. Orta saha ve kanatlarda görev yapabilen Cueva, Sao Paulo formasıyla çıktığı 32 maçta 7 gol atarken 3 de asist yaptı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:00
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cueva için teklif bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.