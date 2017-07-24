 Bony, Lille’e yakın – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    Bony, ’e yakın

    Bony, Lille’e yakın
    Beşiktaş'ın forvet adayları arasında yer alan 'nin 'e yakın olduğu bildirildi. Orange Sports, Fransız ekibinin teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın Manchester City'nin gözden çıkardığı Fildişili golcüyü bizzat ikna ettiğini ileri sürdü. Lille'in geçen sezon Nice'in yaptığı patlamanın benzerini gerçekleştirmeyi hedeflediği de vurgulandı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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