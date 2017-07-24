Beşiktaş kuvvet çalışması yaptı
Beşiktaş, İspanya'nın Marbella şehrindeki kamp çalışmalarına bu sabah salonda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman1.5 saat sürdü. Antrenman, takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra iki grup halinde salonda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.İdman 2 tur üzerinden yapılan çalışmalar sonrası,streching çalışması ile sona erdi. İdmana gribal enfeksiyon nedeniyle otelde tedavi olan Atiba ve Babel katılmadı.
Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam TSİ ile 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:13
-
Wiel, 'Ada' yolcusu
Toplam 11
Yorum
yanlis wiel daha genc sayilir, FB de kadro disi kalirsa, seneye gidecek veya maasini karsilayacak takim bulamaz. o yüzden gidecek bence
-
'Kurtar bizi Baba!'
Toplam 27
Yorum
AA GS GÖNÜLLÜSÜ EN İYİ BAŞKAN OLUR...BEKLİYORUZ ÇABUK GELSİN.
-
Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Toplam 4
Yorum
emmy haydi brugge taraftarı rakip takım bayrağı açan ,elendikten sonra alaycı paylaşım yapan takımları desteklemek zorunda değilim
Beşiktaş kuvvet çalışması yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.