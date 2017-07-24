Beşiktaş kuvvet çalışması yaptı

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman1.5 saat sürdü. Antrenman, takım halinde yapılan ısınma ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra iki grup halinde salonda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yapıldı.İdman 2 tur üzerinden yapılan çalışmalar sonrası,streching çalışması ile sona erdi. İdmana gribal enfeksiyon nedeniyle otelde tedavi olan Atiba ve Babel katılmadı.



Beşiktaş, hazırlıklarına bu akşam TSİ ile 21.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.