Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta?
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor'u karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa mücadelesi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Süper Kupa Beşiktaş'ın mı, yoksa Atiker Konyaspor'un mu olacak? Samsun'da oynanacak Beşiktaş Atiker Konyaspor maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde...
BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Atiker Konyaspor maçı 6 Ağustos pazar günü oynanacağı daha önce açıklanmıştı. Federasyon son olarak, karşılaşmanın saatini de duyurdu. Beşiktaş Atiker Konyapsor maçı 20:45'te başlayacak.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
"6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma 20.45'de başlayacak. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak."
BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI
Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya her iki kulübün temsilcilerinin yanı sıra Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeni Samsun Stadı yetkilileri ile federasyon çalışanları katıldı.
Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni Samsun Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise kuzey ve güney tribünleri (kale arkaları) için 50 TL, maraton tribünleri (doğu ve batı) için 100 lira olarak belirlendi. Bilet satışının 25 Temmuz Salı günü saat 10.00'dan itibaren taraftarkulubu.tff.org sitesi üzerinden satışa çıkacağı ve bir kişinin TC kimlik numarası ile kendisi dahil en fazla 4 bilet alabileceği duyuruldu.
Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaşlı taraftarlar batı ve kuzey tribününde, Konyasporlu taraftarlar ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.
Müsabakayı stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı ise Samsun Valiliği tarafından yapılacak.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 17:47
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
ŞAMPİYONFENER Avrupa kupasına katılıcak bir takım zaten eto bunu da istiyordu antalyasporla son senesinde avrupa ligine gitmek istiyordu düşünmedn evt der
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
bjk hayal dünyasında yaşamak ne güzel dimi.hasan ortalar eto bastonla çakar .rpv dirsek atar gol olur..sanıyosun ama gerçekler can yakar
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F.Bahçe'nin yeni golcüsü Eto'o
Toplam 57
Yorum
tolga Perez i beklerken eto forvete bak eto - persie HALI SAHADA OYNAMIYORUZ MAÇI bunlar forvet olursa topal ve souza ikilisini bozamazsın...
Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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