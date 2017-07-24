 Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta? – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    - Konyaspor maçı saat kaçta?

    Beşiktaş - Konyaspor maçı saat kaçta?

    ile 'u karşı karşıya getirecek olan mücadelesi ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? Süper Kupa Beşiktaş'ın mı, yoksa Atiker Konyaspor'un mu olacak? Samsun'da oynanacak Beşiktaş Atiker Konyaspor maçına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

    Spor Toto Süper Lig'de 2016-17 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş ile Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell maçının saati belli oldu.

    BEŞİKTAŞ - ATİKER KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

    maçı 6 Ağustos pazar günü oynanacağı daha önce açıklanmıştı. Federasyon son olarak, karşılaşmanın saatini de duyurdu. Beşiktaş Atiker Konyapsor maçı 20:45'te başlayacak.

    İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI

    "6 Ağustos Pazar günü oynanacak karşılaşma 20.45'de başlayacak. Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Atiker Konyaspor'un karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa maçı, Samsun Yeni Stadı'nda oynanacak."




    BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI BİLET FİYATLARI

    Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasında 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynanacak Turkcell Süper Kupa müsabakasının organizasyon toplantısı yapıldı.

    Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya her iki kulübün temsilcilerinin yanı sıra Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ve Yeni Samsun Stadı yetkilileri ile federasyon çalışanları katıldı.

    Federasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Yeni Samsun Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları ise kuzey ve güney tribünleri (kale arkaları) için 50 TL, maraton tribünleri (doğu ve batı) için 100 lira olarak belirlendi. Bilet satışının 25 Temmuz Salı günü saat 10.00'dan itibaren taraftarkulubu.tff.org sitesi üzerinden satışa çıkacağı ve bir kişinin TC kimlik numarası ile kendisi dahil en fazla 4 bilet alabileceği duyuruldu.

    Turkcell Süper Kupa müsabakasında Beşiktaşlı taraftarlar batı ve kuzey tribününde, Konyasporlu taraftarlar ise doğu ve güney tribünlerinde yer alacak.

    Müsabakayı stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı ise Samsun Valiliği tarafından yapılacak.

    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:47
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