 Beşiktaş işi bitirdi – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    işi bitirdi

    Beşiktaş işi bitirdi

    Başkan ’ın Negredo ile el sıkıştığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız, Valencia’dan kiralanacak. Transferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.

    Uzun bir süredir forvet arayışını sürdüren Beşiktaş mutlu sona ulaştı... Siyah-beyazlı takım, Valencia'nın İspanyol golcüsü Alvaro Negredo ile prensip anlaşması sağladı. Transferi başkan Fikret Orman ile transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner'in bitirdiği kaydedildi. Fikret Orman ile Güner'in Negredo ve menajeri ile yapılan görüşmede aradaki son pürüzleri de çözdükleri ve transferin imzalara kaldığı kaydedildi.

    SATIN ALMA HAKKI DA OLACAK
    Transfer kiralık olarak gerçekleşecek. Sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi. Resmi açıklamanın bu hafta KAP'a yapılması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Negredo'nun transferine onay verdiği öğrenildi. 31 yaşındaki Negredo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough forması ile Premier Lig'de 36 maçta 9 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti.

    DEVLERİN GÖZDESİYDİ
    20 Ağustos 1985'te İspanya'nın Madrid kentinde doğan , kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başladı. İlk yükselişini Almeria'da gerçekleştirilen futbolcu, 2009'da 15 milyon euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. Gittiği her takımda golleriyle adından söz ettiren Negredo, 2013'te bu kez 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu. İki yıl da burada oynadıktan sonra 2015'te 28 milyon euro'ya Valencia tarafından satın alındı. Geçen sezon Middlesbrough'da kiralıktı.

    MUHTEŞEM SOL AYAK
    1,86 boyundaki Alvaro Negredo, harika bir sol ayağa sahip. Topa her pozisyonda vurma özelliğine sahip İspanyol forvet, sert şutlarının yanı sıra enfes aşırtma golleri ile ünlü. Negredo'nun transferi halinde Aboubakar'ı kısa sürede unutturacağı belirtiliyor.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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