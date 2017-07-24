Beşiktaş işi bitirdi
Başkan Fikret Orman’ın Negredo ile el sıkıştığı belirtildi. 31 yaşındaki yıldız, Valencia’dan kiralanacak. Transferin bu hafta içinde açıklanması bekleniyor.
SATIN ALMA HAKKI DA OLACAK
Transfer kiralık olarak gerçekleşecek. Sözleşmede satın alma opsiyonunun da yer alacağı ifade edildi. Resmi açıklamanın bu hafta KAP'a yapılması bekleniyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de Negredo'nun transferine onay verdiği öğrenildi. 31 yaşındaki Negredo, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Middlesbrough forması ile Premier Lig'de 36 maçta 9 gol atıp, 4 asist gerçekleştirmişti.
DEVLERİN GÖZDESİYDİ
20 Ağustos 1985'te İspanya'nın Madrid kentinde doğan Alvaro Negredo, kariyerine İspanya'nın köklü kulüplerinden Rayo Vallecano'nun altyapısında başladı. İlk yükselişini Almeria'da gerçekleştirilen futbolcu, 2009'da 15 milyon euro'ya Sevilla'ya transfer oldu. Gittiği her takımda golleriyle adından söz ettiren Negredo, 2013'te bu kez 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Manchester City'nin yolunu tuttu. İki yıl da burada oynadıktan sonra 2015'te 28 milyon euro'ya Valencia tarafından satın alındı. Geçen sezon Middlesbrough'da kiralıktı.
MUHTEŞEM SOL AYAK
1,86 boyundaki Alvaro Negredo, harika bir sol ayağa sahip. Topa her pozisyonda vurma özelliğine sahip İspanyol forvet, sert şutlarının yanı sıra enfes aşırtma golleri ile ünlü. Negredo'nun transferi halinde Aboubakar'ı kısa sürede unutturacağı belirtiliyor.
- 24 Temmuz 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:36
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
ÜSTATDAN HABER VAR BİZ SAVAŞ ÇAKIR,YAĞIZ , YAZICI VE BEŞİR GİBİ GENÇ YETENEKLERİ ERSUN HOCA KAYBETSİN DİYE YETİŞTİRMEDİK.BOŞ BOŞ TRANSFERLER YABTINIZ HESABINI
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
üstat ben savaş çakırı , yağızı, yusuf yazıcıyı, melihkabasakalı, beşiri ersun hoca harcasın diye yetiştirmedim çık tiribüne kendin bağır
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Muharrem Usta: Ayağa kalk Trabzon
Toplam 12
Yorum
taraftar ersun hocanın ipini tuttun başkanım inşallah elinde kalmaz savaş çakır ile yağız gibi genç yeteneklere biraz daha şans verseidin transferler
Beşiktaş işi bitirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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