 34.’lüğe yükseldi – Fotomaç – 24 Temmuz 2017
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    24 Temmuz 2017, Pazartesi
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    34.’lüğe yükseldi

    34.’lüğe yükseldi

    yeni kulüpler sıralamasını açıkladı.

    Son iki sezonun Süper Lig Şampiyonu , listede 34. sırada yer alarak Türkiye'de en iyi dereceyi elde eden takım oldu. Östersunds'a elenen Galatasaray 44.'lüğe gerilerken, Fenerbahçe ise 60. sırada yer aldı. İlk üç sırayı ise sırasıyla İspanyol kulüpleri Real Madrid, Atletico Madrid ve Barcelona paylaştı.
    1. 24 Temmuz 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:59
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