 Zouma’yı Stoke kaptı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Zouma’yı Stoke kaptı

    Zouma’yı Stoke kaptı
    Stoper arayan Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden , İngiltere'nin Stoke City takımına kiralandı. Chelsea'nin Zouma'yı göndermeden önce 6 yıllık yeni sözleşme imzaladığı da belirtildi. Conte'nin 22 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğendiği ancak daha fazla maç tecrübesi kazanması için kiralık yolladığı bilgisi verildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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