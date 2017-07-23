Zouma’yı Stoke kaptı
Stoper arayan Beşiktaş'ın listesindeki isimlerden Kurt Zouma, İngiltere'nin Stoke City takımına kiralandı. Chelsea'nin Zouma'yı göndermeden önce 6 yıllık yeni sözleşme imzaladığı da belirtildi. Conte'nin 22 yaşındaki oyuncunun yeteneklerini beğendiği ancak daha fazla maç tecrübesi kazanması için kiralık yolladığı bilgisi verildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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