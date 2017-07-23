 Yeni transfer Pepe ilk idmanına çıktı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Yeni transfer Pepe ilk idmanına çıktı

    Yeni transfer Pepe ilk idmanına çıktı

    Yeni sezon öncesi çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal, İspanya kampındaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

    'ın yeni transferi Pepe ilk antrenmanına çıktı.

    Kampa geç katılan Anderson Talisca da idmanda takımla birlikte çalıştı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:10
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