Yeni transfer Pepe ilk idmanına çıktı
Yeni sezon öncesi çalışmalarını tam gaz sürdüren Kara Kartal, İspanya kampındaki ilk antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Kampa geç katılan Anderson Talisca da idmanda takımla birlikte çalıştı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:10
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Ergün özür diledi
Toplam 10
Yorum
öğretici gerçek özür istifadır ! öyle kuru kuruya özür dilemek neymiş ?
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
baltayı iyice taşa vurdu geçen sene sov yapmaya kalkmayıp 4 tane stoper alsaydı avrupa 2. liglerinden serdar ve cavanda yerine başarılı olurdu ! bu seneki transferle
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G.Saray’da tek başına!
Toplam 21
Yorum
öğretici esas siz düşünmeye başlayın ! bundan bir tane daha bulamazsınız ! bu dursun bir giderse, bunun gibisi 100 senede gelmez !
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