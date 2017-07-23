Tunaoğlu anıldı
Siyah-beyazlı takımın efsane futbolcularından Yusuf Tunaoğlu, vefatının 17'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Beşiktaş Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Yusuf Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Başkan Fikret Orman da törene çiçek gönderdi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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