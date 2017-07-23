 Tunaoğlu anıldı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Tunaoğlu anıldı

    Tunaoğlu anıldı
    Siyah-beyazlı takımın efsane futbolcularından , vefatının 17'nci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı. Anma törenine Beşiktaş Disiplin Kurulu üyelerinin yanı sıra Yusuf Tunaoğlu'nun ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Başkan Fikret Orman da törene çiçek gönderdi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:35
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