Tam bir uyum var
Siyah-beyazlı kulüp, Şenol Güneş'in ön libero alınmasını istediği, yönetimin ise bunu reddettiği iddiasını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarımız başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir" denildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:46
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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