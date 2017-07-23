 Tam bir uyum var – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tam bir uyum var

    Tam bir uyum var
    Siyah-beyazlı kulüp, 'in ön libero alınmasını istediği, yönetimin ise bunu reddettiği iddiasını yalanladı. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarımız başkanımız, yönetim kurulumuz ve teknik direktörümüz arasında uyumlu bir ortamda sürdürülmektedir" denildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:46
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