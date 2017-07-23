Stoperde yeni atak
Savunma için Mangala’ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan yönetimin İnter’in Brezilyalı stoperi Miranda ile de temasa geçtiği ileri sürüldü.
Stoper konusunda temaslar devam ediyor. Pepe'ye kaliteli bir eküri arayan yönetimin, önceliği olan Eliaquim Mangala konusunda Manchester City ve oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız oyuncu için birçok takımın devrede olması nedeniyle alternatifleri de hazırda tutan Beşiktaş için son iddia ise İtalya'dan geldi.
MİRANDA İDDİASI
Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.
MİNA SÜRPRİZDE
River Plate'in Ekvadorlu stoperi Arturo Mina da alternatif listedeki yerini koruyor. La Nacion, River'ın 26 yaşındaki savunmacı için C. Porteno'nun teklifini kabul etmediğini yazdı. Mina için Beşiktaş'ın Rus kulüpleri ile çekiştiği bildirildi.
MİRANDA İDDİASI
Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.
MİNA SÜRPRİZDE
River Plate'in Ekvadorlu stoperi Arturo Mina da alternatif listedeki yerini koruyor. La Nacion, River'ın 26 yaşındaki savunmacı için C. Porteno'nun teklifini kabul etmediğini yazdı. Mina için Beşiktaş'ın Rus kulüpleri ile çekiştiği bildirildi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:32
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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