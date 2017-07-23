 Stoperde yeni atak – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Stoperde yeni atak

    Stoperde yeni atak

    Savunma için ’ya yeni bir teklif yapmaya hazırlanan yönetimin İnter’in Brezilyalı stoperi ile de temasa geçtiği ileri sürüldü.

    Stoper konusunda temaslar devam ediyor. Pepe'ye kaliteli bir eküri arayan yönetimin, önceliği olan Eliaquim Mangala konusunda Manchester City ve oyuncuya yeni bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Fransız oyuncu için birçok takımın devrede olması nedeniyle alternatifleri de hazırda tutan Beşiktaş için son iddia ise İtalya'dan geldi.

    MİRANDA İDDİASI
    Yönetimin, İnter ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek olan Miranda için devreye girdiği ifade edildi. 32 yaşındaki Brezilyalı stoperin, Beşiktaş'ta oynamaya sıcak baktığı ve bonservisini alacaklarına karşılık bedelsiz almak için uğraştığı belirtildi.

    MİNA SÜRPRİZDE
    River Plate'in Ekvadorlu stoperi da alternatif listedeki yerini koruyor. La Nacion, River'ın 26 yaşındaki savunmacı için C. Porteno'nun teklifini kabul etmediğini yazdı. Mina için Beşiktaş'ın Rus kulüpleri ile çekiştiği bildirildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:32
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