 Real’den bile pahalı – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Real’den bile pahalı

    Real’den bile pahalı

    Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu 'ın kombine bilet fiyatları birçok Avrupa devini geride bıraktı.

    Siyah-beyazlı ekipte en ucuz kombine (8. kategori) bin 250 TL'den satılırken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de bu rakam 145 euro (596 lira), Bayern Münih'te 80 euro (329 lira), Juventus'ta ise 270 euro (bin 111 lira). En ucuz kombine ise Shakhtar'ın. Ukrayna şampiyonunun VIP ve loca hariç en pahalı bileti 257 TL'den satılıyor.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:54
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Real’den bile pahalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.