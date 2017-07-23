Real’den bile pahalı

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın kombine bilet fiyatları birçok Avrupa devini geride bıraktı.

Siyah-beyazlı ekipte en ucuz kombine (8. kategori) bin 250 TL'den satılırken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de bu rakam 145 euro (596 lira), Bayern Münih'te 80 euro (329 lira), Juventus'ta ise 270 euro (bin 111 lira). En ucuz kombine ise Shakhtar'ın. Ukrayna şampiyonunun VIP ve loca hariç en pahalı bileti 257 TL'den satılıyor.