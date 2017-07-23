Real’den bile pahalı
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş'ın kombine bilet fiyatları birçok Avrupa devini geride bıraktı.
Siyah-beyazlı ekipte en ucuz kombine (8. kategori) bin 250 TL'den satılırken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de bu rakam 145 euro (596 lira), Bayern Münih'te 80 euro (329 lira), Juventus'ta ise 270 euro (bin 111 lira). En ucuz kombine ise Shakhtar'ın. Ukrayna şampiyonunun VIP ve loca hariç en pahalı bileti 257 TL'den satılıyor.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Real’den bile pahalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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