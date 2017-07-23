Negredo yolda
Kartal, golcü oyuncuyu ikna etmesi için Guti’yi de devreye soktu. Negredo’nun yumuşadığı ve imzaların yakında atılabileceği belirtildi.
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valencia'dan Alvaro Negredo konusunda geri sayıma geçti. Valencia ile anlaşan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. 31 yaşındaki İspanyol forvetin de yumuşadığı ve imzaların yakında atılabileceği ifade ediliyor. Valencia'da vergiler dahil brüt 6 milyon euro kazanan Negredo'ya Beşiktaş'ın yıllık 3.5 ile 4 milyon euro arasında net bir rakam ödeyeceği belirtiliyor.
KULÜPLER ANLAŞTI
İspanyol Provincias gazetesi, Alvaro Negredo'nun FFP kuralları nedeniyle Valencia'da devam etmesinin imkansız olduğunu tekrarlarken, İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın kiralama teklifine 'evet' dediğini okuyucularına duyurdu. Transferin tamamlanması için oyuncu ile yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
GUTİ'DEN REFERANS
Yönetimin, Türkiye'ye gelme konusunda çekinceleri bulunan Negredo'yu ikna etmek için Guti'yi de devreye soktuğu iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce forma giyen İspanyol yıldızın, Negredo ile temas kurarak Beşiktaş'ı ve taraftarını anlattığı öğrenildi. Guti'nin, Pepe'nin transferi sırasında da benzer şekilde aracılık yaptığı belirtilmişti.
KULÜPLER ANLAŞTI
İspanyol Provincias gazetesi, Alvaro Negredo'nun FFP kuralları nedeniyle Valencia'da devam etmesinin imkansız olduğunu tekrarlarken, İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın kiralama teklifine 'evet' dediğini okuyucularına duyurdu. Transferin tamamlanması için oyuncu ile yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
GUTİ'DEN REFERANS
Yönetimin, Türkiye'ye gelme konusunda çekinceleri bulunan Negredo'yu ikna etmek için Guti'yi de devreye soktuğu iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce forma giyen İspanyol yıldızın, Negredo ile temas kurarak Beşiktaş'ı ve taraftarını anlattığı öğrenildi. Guti'nin, Pepe'nin transferi sırasında da benzer şekilde aracılık yaptığı belirtilmişti.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:35
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
-
Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
-
"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
Negredo yolda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.