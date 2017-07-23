 Negredo yolda – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Negredo yolda

    Negredo yolda

    Kartal, golcü oyuncuyu ikna etmesi için Guti’yi de devreye soktu. Negredo’nun yumuşadığı ve imzaların yakında atılabileceği belirtildi.

    Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Valencia'dan Alvaro Negredo konusunda geri sayıma geçti. Valencia ile anlaşan siyah-beyazlılar, oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. 31 yaşındaki İspanyol forvetin de yumuşadığı ve imzaların yakında atılabileceği ifade ediliyor. Valencia'da vergiler dahil brüt 6 milyon euro kazanan Negredo'ya Beşiktaş'ın yıllık 3.5 ile 4 milyon euro arasında net bir rakam ödeyeceği belirtiliyor.

    KULÜPLER ANLAŞTI
    İspanyol Provincias gazetesi, 'nun FFP kuralları nedeniyle Valencia'da devam etmesinin imkansız olduğunu tekrarlarken, İspanyol ekibinin Beşiktaş'ın kiralama teklifine 'evet' dediğini okuyucularına duyurdu. Transferin tamamlanması için oyuncu ile yapılacak görüşmelerin tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

    GUTİ'DEN REFERANS
    Yönetimin, Türkiye'ye gelme konusunda çekinceleri bulunan Negredo'yu ikna etmek için Guti'yi de devreye soktuğu iddia edildi. Siyah-beyazlı kulüpte daha önce forma giyen İspanyol yıldızın, Negredo ile temas kurarak Beşiktaş'ı ve taraftarını anlattığı öğrenildi. Guti'nin, Pepe'nin transferi sırasında da benzer şekilde aracılık yaptığı belirtilmişti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:35
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