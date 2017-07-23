''Marcelo işi iyi olmadı''
Eski yöneticilerden Celal Kolot, Marcelo'nun Lyon'a satılmasının hata olduğunu savundu. Kolot, "Beşiktaş'ın bir stoper, bir de forvete ihtiyacı var. Marcelo kalitesinde alınacak bir stoper, aşağı yukarı Marcelo ile aynı fiyatlarda olacak. Marcelo'yu satmak iyi olmadı. Forvet transferi ise kiralık olabilir" dedi.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:00
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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