 ''Marcelo işi iyi olmadı'' – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    '' işi iyi olmadı''

    ''Marcelo işi iyi olmadı''
    Eski yöneticilerden , 'nun Lyon'a satılmasının hata olduğunu savundu. Kolot, "Beşiktaş'ın bir stoper, bir de forvete ihtiyacı var. Marcelo kalitesinde alınacak bir stoper, aşağı yukarı Marcelo ile aynı fiyatlarda olacak. Marcelo'yu satmak iyi olmadı. Forvet transferi ise kiralık olabilir" dedi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:00
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