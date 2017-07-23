''Kendisine bağlı!''
Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, Beşiktaş'ın gündemindeki Khouma Babacar'ın takımda kalmasını ima ederek şöyle konuştu: Babacar çok iyi çalışıyor. Onun yaklaşımını, çalışma azmini ve isteğini beğeniyorum. Geleceği kendisine bağlı, kendi kararını verecek. Siyah-beyazlılar, Senegalli golcüyü kiralamak amacında.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:55
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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