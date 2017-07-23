 ''Kendisine bağlı!'' – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Temmuz 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ''Kendisine bağlı!''

    ''Kendisine bağlı!''
    Teknik Direktörü Stefano Pioli, Beşiktaş'ın gündemindeki Khouma Babacar'ın takımda kalmasını ima ederek şöyle konuştu: Babacar çok iyi çalışıyor. Onun yaklaşımını, çalışma azmini ve isteğini beğeniyorum. Geleceği kendisine bağlı, kendi kararını verecek. Siyah-beyazlılar, Senegalli golcüyü kiralamak amacında.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Kendisine bağlı!'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.