Kartal’ı reddetmiş

PSV'den Real Betis'e transfer olan Andres Guardado'nun Beşiktaş'tan da teklif aldığı ancak reddettiği bildirildi. Esto.com'da yer alan haberde, 30 yaşındaki Meksikalı ön libero için Betis'in PSV'ye 2.5 milyon euro ödediği belirtildi.