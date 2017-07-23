 Kartal’ı reddetmiş – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Kartal’ı reddetmiş

    Kartal’ı reddetmiş
    PSV'den Real Betis'e transfer olan Andres Guardado'nun Beşiktaş'tan da teklif aldığı ancak reddettiği bildirildi. Esto.com'da yer alan haberde, 30 yaşındaki Meksikalı ön libero için Betis'in PSV'ye 2.5 milyon euro ödediği belirtildi.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:02
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