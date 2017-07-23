İspanya seferi başlıyor

Siyah-beyazlılar kamp için bugün Marbella’ya gidiyor. Kartal, 30 Temmuz’a kadar 3 hazırlık maçı oynayacak.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Çin'e giden ve burada Schalke 04 ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybeden Beşiktaş, bugün İspanya'ya gidecek. Siyah-beyazlı ekip, Marbella'da 30 Temmuz'a kadar sürecek kampta 3 hazırlık maçı oynayacak. İlk olarak salı günü Real Valladolid ile Marbella Stadı'nda karşılaşacak olan Beşiktaş, 27 Temmuz Perşembe günü aynı statta Las Palmas ile 30 Temmuz'da ise Mirador Stadı'nda Real Betis'le oynayacak. Kartal, Betis maçının ardından kampı tamamlayarak Türkiye'ye dönecek. Siyah-beyazlı ekibin, İspanya'daki hazırlık maçlarının tamamı 20.00'de başlayacak. Beşiktaş, İspanya dönüşü, Atiker Konyaspor ile 6 Ağustos Pazar günü Samsun'da oynayacağı Turkcell Süper Kupa maçına kadar çalışmalarına İstanbul'da devam edecek.



QUARESMA VE PEPE DE KATILACAK

Portekiz Milli Takımı ile Konfederasyon Kupası'nın sonuna kadar turnuvada oldukları için ekstra izinli olan Ricardo Quaresma ve yeni transfer Pepe de İspanya'da takıma katılarak, çalışmalara başlayacak.