Come to Beşiktaş tişörtleri satışta
Beşiktaş taraftarlarının yeni sloganı "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı Kartal Yuvası özel tasarımı ile satışa sunuldu.
Alt tarafında taraftarların gölgesinin yer aldığı, üst kısmında ise 'Come to Beşiktaş' yazan tişörtlerin satış fiyatı 45 lira olarak belirlendi. Kartal Yuvası'nda yerini alan tişörtlerin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Diego Costa için 3 milyonun üzerinde "Come to Beşiktaş" mesajı atılmıştı.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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