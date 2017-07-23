 Come to Beşiktaş tişörtleri satışta – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    tişörtleri satışta

    Come to Beşiktaş tişörtleri satışta

    Beşiktaş taraftarlarının yeni sloganı "" (Beşiktaş'a gel) çağrısı Kartal Yuvası özel tasarımı ile satışa sunuldu.

    Alt tarafında taraftarların gölgesinin yer aldığı, üst kısmında ise 'Come to Beşiktaş' yazan tişörtlerin satış fiyatı 45 lira olarak belirlendi. Kartal Yuvası'nda yerini alan tişörtlerin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Diego Costa için 3 milyonun üzerinde "" mesajı atılmıştı.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:53
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