 Beşiktaş’a 6 Chelsea’ye 33 – Fotomaç – 23 Temmuz 2017
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    23 Temmuz 2017, Pazar
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    Beşiktaş’a 6 Chelsea’ye 33

    Beşiktaş’a 6 Chelsea’ye 33
    Beşiktaş'ın da bir ara ilgilendiği için Swansea City'nin Chelsea'den 33 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Independent gazetesi, Conte'nin Llorente'yi Morata'ya yedek olarak istediğini belirtti. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki İspanyol golcü için başvuran Beşiktaş'a ise 6 milyon euro fiyat biçmişti.
    1. 23 Temmuz 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:41
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