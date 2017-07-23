Beşiktaş’a 6 Chelsea’ye 33
Beşiktaş'ın da bir ara ilgilendiği Fernando Llorente için Swansea City'nin Chelsea'den 33 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Independent gazetesi, Conte'nin Llorente'yi Morata'ya yedek olarak istediğini belirtti. İngiliz ekibi, 32 yaşındaki İspanyol golcü için başvuran Beşiktaş'a ise 6 milyon euro fiyat biçmişti.
- 23 Temmuz 2017, Pazar
- Güncelleme: 21:41
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Igor Tudor’a Başkan Özbek kalkanı
Toplam 30
Yorum
BJK Beşiktaşlıyım ama emin olun ben gıcık kaptım Özbek ve Tudor ikilisine İstikrar içinmiş şuna bak adam takımı istikrarlı sanıyor Uefa gitti be
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Trabzonspor Slovakya'da kayıp
Toplam 5
Yorum
e.tosun macar 2 lig ekibi...usta sen 6 hafta dayanamazsın bu sene.
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"Kulübüyle işi çözmesi lazım"
Toplam 9
Yorum
e.tosun tevekal...
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